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БАТЭ – «Александрия». Родионов и Гордейчук сыграют с первых минут, Сигневич остался в запасе
17.08.2017 18:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы БАТЭ и «Александрии» на первый матч плей-офф Лиги Европы.
БАТЭ: Щербцкий, Булят, А. Володько, Милунович, Драгун, Бага, Стасевич, М. Володько, Иванич, Гордейчук, Родионов.
Запасные: Чичкан, Гайдучик, Березкин, Сигневич, Туоминен, Поляков, Кендыш.
Александрия: Панькив, Чеботаев, Цуриков, Полярус, Запорожан, Ситало, Гитченко, Грицук, Бацула, Банада, Басов.
Запасные: Леванидов, Бондаренко, Каленчук, Кулиш, Пономарь, Пашаев, Старенький.
Матч начнется в 20.00.
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Стали известны составы БАТЭ и «Александрии» на первый матч плей-офф Лиги Европы.
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