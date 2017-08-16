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БАТЭ – «Александрия». Родионов и Гордейчук сыграют с первых минут, Сигневич остался в запасе

17.08.2017 18:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны составы БАТЭ и «Александрии» на первый матч плей-офф Лиги Европы.

БАТЭ: Щербцкий, Булят, А. Володько, Милунович, Драгун, Бага, Стасевич, М. Володько, Иванич, Гордейчук, Родионов.

Запасные: Чичкан, Гайдучик, Березкин, Сигневич, Туоминен, Поляков, Кендыш.

Александрия: Панькив, Чеботаев, Цуриков, Полярус, Запорожан, Ситало, Гитченко, Грицук, Бацула, Банада, Басов.

Запасные: Леванидов, Бондаренко, Каленчук, Кулиш, Пономарь, Пашаев, Старенький. 

Матч начнется в 20.00.

 
 
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Стали известны составы БАТЭ и «Александрии» на первый матч плей-офф Лиги Европы.

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