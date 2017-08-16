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Виктория Гриб вернулась в программу «Овертайм»
17.08.2017 19:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ведущая Виктория Гриб вернулась в хоккейную передачу «Овертайм».
Напомним, Гриб вела передачу с 2013 года. Но в прошлом сезоне программа выходила в эфир без ведущего.
Напомним, автором программы является Леонид Лекаревич. Журналист объявил в своем инстаграме о старте нового сезона.
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Ведущая Виктория Гриб вернулась в хоккейную передачу «Овертайм».
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