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КХЛ. Куинтон Хауден переходит в минское «Динамо»

17.08.2017 20:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Достигнуто соглашение о подписании контракта с 25-летним канадским нападающим Куинтоном Хауденом.

Об этом сообщает официальный сайт «зубров».

В 2010 году хоккеиста в первом раунде под №25 выбрала «Флорида». Также хоккеист участвовал на трех чемпионатах мира в составе молодежной (U20) и юношеской (U18) сборных Канады. С «молодежкой» он завоевал серебро и бронзу.

В сезоне 2012/13 форвард получает первый шанс сыграть в НХЛ. В 18 матчах за «Флориду» отличиться Куинтону не удалось. В фарм-клубе «Сан-Антонио» в АХЛ он провел 57 матчей и заработал 30 (13+17) очков.

В следующем сезоне Хауден вновь курсирует между НХЛ и АХЛ, зато ему удается набрать первые очки за «Флориду»: в 16 матчах в «основе» его результат – 4 заброшенные шайбы и две результативные передачи.

Сезон 2014/15 Хауден целиком проводит в «Сан-Антонио», а вот на следующий год прочно занимает место в основной обойме «пантер».

В 58 матчах он набирает 11 (6+5) очков и по окончании сезона отказывается продлевать соглашение с «Флоридой» и переходит в «Виннипег». Чаще хоккеист играет в АХЛ за «Манитобу».

«Новобранец «Динамо» отличается солидными габаритами: разные источники оценивают его рост от 189 до 191 сантиметра. Куинтона характеризуют как нападающего, успешно действующего и в обороне, и в атаке, способного сыграть в центре и слева, обладающего хорошим катанием, быстрого и креативного», – отмечает пресс-служба «Динамо».

Уже сегодня Хауден прибывает в Минск.

Выступать в «Динамо» он будет под привычным себе №21.

 
Теги: Минск
 
 
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Достигнуто соглашение о подписании контракта с 25-летним канадским нападающим Куинтоном Хауденом.

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