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Лига Европы. Раунд плей-офф. «Милан» играет со «Шкендией», «Краснодар» против «Црвены Звезды» и другие матчи

17.08.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Лига Европы

Раунд плей-офф

Первые матчи

Аполлон Кипр – Мидтьюлланд Дания 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
17 августа, 20.00, «АЕК-Арена»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 15 Кирьяку.
АполлонВале, Сачетти, Жандер, Роберж, Алешандре, Юсте, Кирьяку, Жоау Педру, Сардинеро, Маглица, Шембри.
МидтьюлландХансен, Корчмар, Хансен, Ниссен, Хенде, Поульсен, Спарв, Хассан, Борринг, Драхманн, Серлот.
Предупреждение:
Хассан (27).
Краснодар Россия – Црвена Звезда Сербия 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
17 августа, 20.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 20 Игнатьев.
КраснодарСиницын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Мамаев, Газинский, Классон, Ристич, Вандерсон, Игнатьев.
Црвена ЗвездаБорян, Бабич, Анджелкович, Стойкович, Савич, Срнич, Доналд, Канга, Радонич, Боачи, Ле Таллек.
Предупреждение:
Рамирес (29).
Динамо Загреб Хорватия – Скендербеу Албания 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
17 августа, 20.00, «Максимир»
превью матча онлайн статистика
Динамо ЗагребЛивакович, Бенкович, Сигали, Лецьякс, Стоянович, Моро, Думбия, Чорич, Гояк, Фернандес, Ходжич.
СкендербеуШехи, Османи, Радаш, Яшаница, Соу, Гавазай, Мици, Лятифи, Лиляй, Нимага, Вангели.
Предупреждения:
Гояк (13), Стоянович (35).
Хафнарфьордур Исландия – Брага Португалия
Дата проведения
17 августа, 20.45, «Каплакрикаволлюр»
превью матча онлайн статистика
ХафнарфьордурНильсен, Оулавссон, Видарссон, Бедварссон, Думбия, Кроуфорд, Видарссон, Д'Уливо, Гуднасон, Леннон, Бьорнссон.
БрагаМатеус, Бруно Виана, Жефферсон, Эшгайю, Раул Силва, Бруну Шадаш, Франсержио, Вукчевич, Орта, Диаш, Ахмед Хассан.
ПАОК Греция – Эстерсунд Швеция
Дата проведения
17 августа, 21.00, «Тумба»
превью матча онлайн статистика
ПАОКРей, Креспо, Варела, Леовац, Лео Матос, Шахов, Цимирот, Бисесвар, Мак, Джалма, Прийович.
ЭстерсундКейта, Петтерссон, Папаяннопулос, Видгрен, Менса, Айеш, Нури, Сема, Баширу, Годдос, Мукииби.
Вардар Македония – Фенербахче Турция
Дата проведения
17 августа, 21.00, «Филипп II»
превью матча онлайн статистика
ВардарГачевски, Амбарцумян, Барсегян, Грнчаров, Новак, Кояшевич, Спировски, Демири, Блажевски, Алвес, Николов.
ФенербахчеКамени, Шкртел, Озбайраклы, Калдырым, Топал, Вальбуэна, Дирар, Соуза, Туфан, Потук, Кесе.
Виктория Пльзень Чехия – АЕК Ларнака Кипр
Дата проведения
17 августа, 21.15, «Доосан-Арена»
превью матча онлайн статистика
Виктория ПльзеньГрушка, Губник, Лимберски, Ржезник, Гаек, Горшава, Грошовски, Коларж, Пиларж, Земан, Бакош.
АЕК ЛарнакаПабло, Мойсов, Мурильо, Антониадис, Катала, Тричковски, Ларена, Лабан, Баррера, Труйольс, Томас.
Панатинаикос Греция – Атлетик Испания
Дата проведения
17 августа, 21.30, «Апостолос Николаидис»
превью матча онлайн статистика
Лудогорец Болгария – Судува Литва
Дата проведения
17 августа, 21.30, «Лудогорец Арена»
превью матча онлайн статистика
ЛудогорецРенан, Пластун, Моци, Сисиньо, Натанаэл, Дяков, Саша, Абель, Кристалдо, Вура, Кешерю.
СудуваКардум, Леймонас, Славицкас, Абу Бакр, Хведукас, Вежявичюс, Вербицкас, Янкаускас, Янушаускас, Керла, Чиникас.
Альтах Австрия – Маккаби Тель-Авив Израиль
Дата проведения
17 августа, 21.30, «Тиволи Ной»
превью матча онлайн статистика
АльтахКобрас, Цех, Линхарт, Цвишенбруггер, Нгамале, Гебауэр, Нутц, Саломон, Добрас, Нетцер, Галвао.
Маккаби Тель-АвивРайкович, Тиби, Давидзада, Шпунгин, Бен Хаим, Рикан, Баттоккио, Еини, Ацили, Кьяртанссон, Шенфельд.
Вииторул Румыния – Ред Булл Австрия
Дата проведения
17 августа, 21.45, «Стадионул Чентрал»
превью матча онлайн статистика
Осиек Хорватия – Аустрия Австрия
Дата проведения
17 августа, 21.45, «Градски врт»
превью матча онлайн статистика
Легия Польша – Шериф Молдова
Дата проведения
17 августа, 21.45, «Стадион Войска Польского»
превью матча онлайн статистика
Брюгге Бельгия – АЕК Греция
Дата проведения
17 августа, 21.45, «Ян Брейдель»
превью матча онлайн статистика
Милан Италия – Шкендия-79 Македония
Дата проведения
17 августа, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика
Домжале Словения – Марсель Франция
Дата проведения
17 августа, 21.45, «Стожице»
превью матча онлайн статистика
Аякс Голландия – Русенборг Норвегия
Дата проведения
17 августа, 21.45, «Амстердам Арена»
превью матча онлайн статистика
Партизан Сербия – Видеотон Венгрия
Дата проведения
17 августа, 22.00, «Партизан»
превью матча онлайн статистика
Эвертон Англия – Хайдук Сплит Хорватия
Дата проведения
17 августа, 22.05, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика
Маритиму Португалия – Динамо Киев Украина
Дата проведения
17 августа, 22.30, «Душ Баррейруш»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

 
 
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