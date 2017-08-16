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Лига Европы. Раунд плей-офф. «Милан» играет со «Шкендией», «Краснодар» против «Црвены Звезды» и другие матчи
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Лига Европы
Раунд плей-офф
Первые матчи
- Дата проведения
-
17 августа, 20.00, «АЕК-Арена»
- Гол:
-
1:0 –
15 Кирьяку.
Аполлон –
Вале, Сачетти, Жандер, Роберж, Алешандре, Юсте, Кирьяку, Жоау Педру, Сардинеро, Маглица, Шембри.
Мидтьюлланд –
Хансен, Корчмар, Хансен, Ниссен, Хенде, Поульсен, Спарв, Хассан, Борринг, Драхманн, Серлот.
- Предупреждение:
-
Хассан
(27).
- Дата проведения
-
17 августа, 20.00, «стадион Краснодар»
- Гол:
-
1:0 –
20 Игнатьев.
Краснодар –
Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Мамаев, Газинский, Классон, Ристич, Вандерсон, Игнатьев.
Црвена Звезда –
Борян, Бабич, Анджелкович, Стойкович, Савич, Срнич, Доналд, Канга, Радонич, Боачи, Ле Таллек.
- Предупреждение:
-
Рамирес
(29).
- Дата проведения
-
17 августа, 20.00, «Максимир»
Динамо Загреб –
Ливакович, Бенкович, Сигали, Лецьякс, Стоянович, Моро, Думбия, Чорич, Гояк, Фернандес, Ходжич.
Скендербеу –
Шехи, Османи, Радаш, Яшаница, Соу, Гавазай, Мици, Лятифи, Лиляй, Нимага, Вангели.
- Предупреждения:
-
Гояк
(13), Стоянович
(35).
- Дата проведения
-
17 августа, 20.45, «Каплакрикаволлюр»
Хафнарфьордур –
Нильсен, Оулавссон, Видарссон, Бедварссон, Думбия, Кроуфорд, Видарссон, Д'Уливо, Гуднасон, Леннон, Бьорнссон.
Брага –
Матеус, Бруно Виана, Жефферсон, Эшгайю, Раул Силва, Бруну Шадаш, Франсержио, Вукчевич, Орта, Диаш, Ахмед Хассан.
- Дата проведения
-
17 августа, 21.00, «Тумба»
ПАОК –
Рей, Креспо, Варела, Леовац, Лео Матос, Шахов, Цимирот, Бисесвар, Мак, Джалма, Прийович.
Эстерсунд –
Кейта, Петтерссон, Папаяннопулос, Видгрен, Менса, Айеш, Нури, Сема, Баширу, Годдос, Мукииби.
- Дата проведения
-
17 августа, 21.00, «Филипп II»
Вардар –
Гачевски, Амбарцумян, Барсегян, Грнчаров, Новак, Кояшевич, Спировски, Демири, Блажевски, Алвес, Николов.
Фенербахче –
Камени, Шкртел, Озбайраклы, Калдырым, Топал, Вальбуэна, Дирар, Соуза, Туфан, Потук, Кесе.
- Дата проведения
-
17 августа, 21.15, «Доосан-Арена»
Виктория Пльзень –
Грушка, Губник, Лимберски, Ржезник, Гаек, Горшава, Грошовски, Коларж, Пиларж, Земан, Бакош.
АЕК Ларнака –
Пабло, Мойсов, Мурильо, Антониадис, Катала, Тричковски, Ларена, Лабан, Баррера, Труйольс, Томас.
- Дата проведения
-
17 августа, 21.30, «Лудогорец Арена»
Лудогорец –
Ренан, Пластун, Моци, Сисиньо, Натанаэл, Дяков, Саша, Абель, Кристалдо, Вура, Кешерю.
Судува –
Кардум, Леймонас, Славицкас, Абу Бакр, Хведукас, Вежявичюс, Вербицкас, Янкаускас, Янушаускас, Керла, Чиникас.
- Дата проведения
-
17 августа, 21.30, «Тиволи Ной»
Альтах –
Кобрас, Цех, Линхарт, Цвишенбруггер, Нгамале, Гебауэр, Нутц, Саломон, Добрас, Нетцер, Галвао.
Маккаби Тель-Авив –
Райкович, Тиби, Давидзада, Шпунгин, Бен Хаим, Рикан, Баттоккио, Еини, Ацили, Кьяртанссон, Шенфельд.
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Лига Европы Раунд плей-офф Первые матчи .
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