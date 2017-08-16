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Горди Дуайер: «Доволен, как коллектив прогрессирует»

17.08.2017 21:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвел итоги выступлению команды на Кубке ЛЖД.

– Вчера у нас возникали проблемы из-за удалений, из-за неправильных действий в некоторых ситуациях. Мы смогли спасти матч благодаря хорошему началу третьего периода и хорошему голу в большинстве. Сегодня же в целом мы действовали лучше. Проявили себя отличной командой. Больше времени провели в чужой зоне, лучше прессинговали, создали много моментов в атаке, организовали три выхода «один на один», заработали буллит… Во всех компонентах проделали более качественную работу. А вообще в этих двух встречах с «Ак Барсом» оба клуба показали неплохую нейтрализацию соперника, неплохую игру в зоне защиты, поэтому поединки оказались такими напряженными. Что ж, мы продолжаем совершенствоваться. От матча к матчу лучше оборонялись, лучше выходили из зоны…

– В трех матчах «Динамо» вело в счете, но в итоге уступало. Это проблема?

– Мы смотрим на картину в целом. Да, трижды парни действительно отдавали победу. Однако я доволен, как коллектив прогрессирует. За последние две недели проделан колоссальный труд, и его результаты уже видны. Минск приехал в Ригу по-настоящему солидной командой.

– Гол Азеведо в овертайме – это невезение или какие-то ошибки?

– Это хоккей «три на три», где может случиться всякое. Тем более на больших площадках. Потеря шайбы или позиции – сразу опасность. Мы хорошо провели овертайм, имели несколько возможностей забить. Но Азеведо – один из самых быстрых парней в лиге. Он получил шайбу, прекрасно ускорился и классно разобрался с Юнасом. Энрот до этого сделал несколько ключевых сэйвов, поэтому его не в чем упрекнуть, – сказал Дуайер.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвел итоги выступлению команды на Кубке ЛЖД.

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