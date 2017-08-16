Александр Ермакович: «Очень плохой счет для нас»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал ничью с «Александрией» (1:1) в первом матче плей-офф Лиги Европы.

– Александр Владимирович, что скажете?

– Счет очень плохой для нас. Наверное, так как мы играли сегодня, в какой-то степени он закономерен. Очень не понравилось то, как мы повели себя после забитого гола. Опытная команда, имея такой богатый опыт выступления в еврокубках, должна играть по-другому, – сказал Ермакович в эфире «Беларусь 5».

Будет обновлено*