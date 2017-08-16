ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Ермакович: «Очень плохой счет для нас»

17.08.2017 21:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал ничью с «Александрией» (1:1) в первом матче плей-офф Лиги Европы.

– Александр Владимирович, что скажете?

– Счет очень плохой для нас. Наверное, так как мы играли сегодня, в какой-то степени он закономерен. Очень не понравилось то, как мы повели себя после забитого гола. Опытная команда, имея такой богатый опыт выступления в еврокубках, должна играть по-другому, – сказал Ермакович в эфире «Беларусь 5».

Будет обновлено*

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал ничью с «Александрией» (1:1) в первом матче плей-офф Лиги Европы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Горди Дуайер: «Доволен, как коллектив прогрессирует»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика