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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ на своем поле сыграли вничью с украинской "Александрией" 1:1 в первом матче за выход в групповой этап Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Борисов-Арена". 13 000 зрителей.

Судья - Т.Богнар (Венгрия).

БАТЭ: Щербицкий; Бага, Булят, Милунович, М.Володько, А.Володько (Сигневич, 59), Драгун, Стасевич, Иванич, Гордейчук (Кендыш, 77), Родионов (Туоминен, 83).

"Александрия": Панькив; Чеботарев, Гитченко, Басов, Бацула, Грицук (Пономарь, 69), Запорожан (Каленчук, 63), Банада, Полярус (Старенький, 77), Ситало, Цуриков.

Голы: 1:0 - Иванич (8), 1:1 - Банада (19).

Предупреждения: Сигневич, Милунович, Грицук, Басов.

Отбыв четырехматчевую дисквалификацию за прегрешения прошлого еврокубкового сезона, в состав БАТЭ вернулся его капитан Виталий Родионов. Опытный форвард сразу начал действовать очень активно и вместе с более молодыми партнерами стал угрожать воротам соперников. Стартовый натиск удался: уже на 8-й минуте быстрая атака борисовчан завершилась точным ударом в нижний угол Мирко Иванича, которому ассистировал Михаил Гордейчук.

Увлекшись атаками, хозяева потеряли бдительность и на 19-й минуте поплатились за это. В одной из редких контратак гости быстро прошли по левому флангу, откуда последовала передача в штрафную площадь, и Евгений Банада поразил ворота Дениса Щербицкого - 1:1. После этого успеха украинские футболисты раскрепостились и могли еще пару-тройку раз отличиться, но мяч в цель не попал.

После перерыва на поле шла равная борьба, а в концовке натиск БАТЭ усилился, но забить победный мяч так и не удалось. Судьба путевки в групповой этап Лиги Европы решится в ответной встрече 24 августа в Александрии.

Результаты других первых встреч раунда плей-офф ЛЕ:

"Утрехт" (Нидерланды) - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - 1:0,

"Краснодар" (Россия) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - 3:2,

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Скендербеу" (Албания) - 1:1,

"Аполлон" (Лимасол, Кипр) - "Митьюлланд" (Дания) - 3:2.

Остальные сегодняшние игры завершатся позже.-0-