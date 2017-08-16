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Владимир Шаран: «Преимущество было у  БАТЭ, но когда мы сравняли счет, что начали показывать тот футбол, который мы хотели видеть»

17.08.2017 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал ничью с БАТЭ (1:1) в первом матче плей-офф Лиги Европы, передает корреспондент Tribuna.com Максим Нестерков.

«Игру можно разделить на периоды, потому что сначала мы стушевались. Прекрасная атмосфера, поддержка болельщиков БАТЭ и нехватка опыта – было видно, что ребята растерялись.  Допустили много тактических ошибок в центре поля и пропустили гол.

Безусловно, определенное преимущество было на стороне БАТЭ. Но забив ответный мяч ребята успокоились и начали показывать тот футбол, который мы хотели видеть. Безусловно, на левом фланге были активны Бацула и Цуриков.  В целом, первым таймом я доволен, за исключением действий некоторых ребят, у которых было много брака. Во втором тайме мы немного подустали и старались сохранить счет», – сказал Шаран.

 

 

                                              

 
 
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Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал ничью с БАТЭ (1:1) в первом матче плей-офф Лиги Европы, передает корреспондент Tribuna.com Максим Нестерков.

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