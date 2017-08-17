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Неманья Милунович: «Александрия» оборонялась всей командой. Играть против 12 футболистов очень тяжело»

17.08.2017 23:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник БАТЭ Неманья Милунович прокомментировал исход первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Александрией» (1:1).

– Была ставка на быстрый гол?

– Да, конечно. Мы всегда стараемся быстро забить, чтобы команде было легче в дальнейшем. Первые 15 минут, до пропущенного гола, была одна игра, потом – совершенно иная. Не знаю, с чем это связано. Но нужно справиться и в ответном матче показать свои лучшие качества.

– После забитого гола БАТЭ как-то уж слишком успокоился…

– Да, просто игроки потеряли веру в себя…

– Нет, я имею в виду, что после первого гола, который забил БАТЭ.

– Тогда не соглашусь. Забитый гол придал нам уверенности, мы стали играть еще лучше, пока не пропустили. Сами знаете, что один пропущенный гол все меняет, и потом тяжело вернуться в игру. Мы старались, но «Александрия» оборонялась всей командой. Играть против 12 футболистов очень тяжело, – сказал Милунович.

 
 
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Защитник БАТЭ Неманья Милунович прокомментировал исход первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Александрией» (1:1).

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