Неманья Милунович: «Александрия» оборонялась всей командой. Играть против 12 футболистов очень тяжело»

Защитник БАТЭ Неманья Милунович прокомментировал исход первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Александрией» (1:1).

– Была ставка на быстрый гол?

– Да, конечно. Мы всегда стараемся быстро забить, чтобы команде было легче в дальнейшем. Первые 15 минут, до пропущенного гола, была одна игра, потом – совершенно иная. Не знаю, с чем это связано. Но нужно справиться и в ответном матче показать свои лучшие качества.

– После забитого гола БАТЭ как-то уж слишком успокоился…

– Да, просто игроки потеряли веру в себя…

– Нет, я имею в виду, что после первого гола, который забил БАТЭ.

– Тогда не соглашусь. Забитый гол придал нам уверенности, мы стали играть еще лучше, пока не пропустили. Сами знаете, что один пропущенный гол все меняет, и потом тяжело вернуться в игру. Мы старались, но «Александрия» оборонялась всей командой. Играть против 12 футболистов очень тяжело, – сказал Милунович.