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Владимир Шаран: «Ожидал от БАТЭ большего»

17.08.2017 23:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал ничью с БАТЭ (1:1) в первом матче плей-офф Лиги Европы, а также ответил на вопрос о том, удивил ли его борисовский клуб, передает корреспондент Tribuna.com Максим Нестерков.

– Чего ожидаете от ответного матча?

– Ожидаем поддержки наших болельщиков. Стадион маленький, но мы его заполним. Постараемся навязать борьбу, потому что в мастерстве мы уступаем БАТЭ. Это наглядно видно. Самое главное, чтобы ребята восстановились, потому что сейчас очень важная игра с «Карпатами». А у нас в обойме не так много футболистов, чтобы иметь два равноценных состава.

– Ожидали от БАТЭ большего?

– Откровенно говоря, ожидал. Поединок со «Славией» был одним из лучших. В первые 15 минут БАТЭ меня удивил, потому что они старались в большей степени играть на контратаках.  Нельзя давать так играть, когда есть такие скоростные футболисты, как Иванич и Гордейчук, которые хорошо распоряжаются мячом и создают остроту. Так был забит первый мяч. БАТЭ – хорошая команда. Мы не настолько хорошая команда, чтобы говорить, что недовольны результатом.

– Запорожан сыграет с «Карпатами»? И все ли хорошо с Полярусом?

– Запорожану придется пропустить игру с «Карпатами», а с Полярусом все нормально, – сказал Шаран.

 
 
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Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал ничью с БАТЭ (1:1) в первом матче плей-офф Лиги Европы, а также ответил на вопрос о том, удивил ли его...

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