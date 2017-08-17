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Виталий Родионов: «Что произошло с командой после 20-ти минут? Это просто необъяснимо»

17.08.2017 23:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард БАТЭ Виталий Родионов прокомментировал ничью с «Александрией» (1:1) в первом матче плей-офф Лиги Европы.

– Сложная игра. Такую мы и прогнозировали. Но, как я говорил накануне встречи, все решился во втором матче.

– Что случилось с командой после первых 20 минут?

– То, что произошло с нами, – просто необъяснимо. Стоит разбираться в этом на холодную голову, посмотреть видео и понять, что же случилось. Наверное, сейчас никто не даст ответа на этот вопрос, – сказал Родионов, передает корреспондент Tribuna.com Александр Ивулин.

 
 
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Форвард БАТЭ Виталий Родионов прокомментировал ничью с «Александрией» (1:1) в первом матче плей-офф Лиги Европы.

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