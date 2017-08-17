Николай Ходасевич: «Ермакович то ли лукавит, то ли действительно не знает, чего не хватает БАТЭ в атаке»

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о матче БАТЭ – «Александрия» (1:1) в рамках первой игры плей-офф Лиги Европы.

«Опустела «Борисов-Арена». Счет ничейный 1:1. Все начиналось очень здорово. 15 минут БАТЭ выдал такие, которые мы видели и раньше. Допустим, как целый тайм с «Алашкертом». Или как со «Славией» в начале второго тайма и первого. И даже мяч забили. Наконец-таки проснулся и показал, наверное, свой лучший футбол Мирко Иванич. Он забил, но дальше случилось то, что мы и раньше видели в этом сезоне. Соперник ломает БАТЭ на минуте 25-й. Сбивает весь этот пыл и игра выравнивается. У меня даже до сих пор заложено ухо. От того, насколько у БАТЭ сквозило по правому флангу. Конечно, это вопросы к Дмитрию Баге. Почему там так сквозило. Но нельзя не отметить то, насколько хорош там на левом фланге полузащитник «Александрии».

В итоге все так и прилетело. Одна единственная ошибка, которая может стать решающей в раунде плей-офф. Имею ввиду на своем поле в обороне. Странно, что и Милунович, и Булят туда свались и за одним игроком пошли. Оставили абсолютно одного соперника за спиной. И вот так вот 1:1.

А второй тайм тотальное доминирование, но без явных опасных моментов. Это тоже знакомый БАТЭ. Сейчас мы только можем задаваться простыми вопросами о том, чего БАТЭ не хватает в атаке. Ермакович то ли лукавит, то ли действительно не знает, чего не хватает. Оно говорит: «Не знаю». А мы можем представить, что где-то на нескольких позициях БАТЭ просто не хватает очень классных и качественных исполнителей. Вот у меня только такой вывод. Качественных исполнителей, которые могли бы затаскивать БАТЭ в группу Лиги чемпионов или в группу Лиги Европы. Других мыслей у меня нету. Сегодня БАТЭ провел достаточно свойственный себе матч по этому сезону. И что будет в Украине мы знать не можем. Здесь могла бы быть и победа 2:1. Или ничья 1:1. Это не так важно. БАТЭ едет с одной задачей, что нужно сначала забить. Если перед этим матчем были шансы 50 на 50 на проход в Лигу Европы, то теперь, глядя на эту «Александрию» на фоне нашего чемпиона, можно сказать, что шансы, конечно, меньше. И после пропущенного мяча. Но мы видели, как из каких-то передряг БАТЭ выбирается. А насколько он готов выбираться сейчас – все меньше уверенности. Я полностью соглашусь с вами. Что тут еще добавить? Будем смотреть и будем ждать что произойдет через неделю», – сказал Ходасевич.

Ответный матч «Александрия» – БАТЭ пройдет 24 августа на стадионе «Ника».