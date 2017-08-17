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Комаров отказался выступать за сборную Беларуси и не будет легионером в КХЛ
17.08.2017 22:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий московского «Динамо» Никита Комаров отказался выступать за сборную Беларуси и не будет считаться легионером в КХЛ.
Об этом рассказал главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев.
Комаров в середине июля подписал с московским клубом просмотровый контракт. До этого 29-летний игрок выступал за минское «Динамо».
«С Комаровым подписали полноценный контракт. Он отказался выступать за сборную Беларуси, поэтому не будет считаться легионером», – сказал Воробьев.
Комаров провел за сборную Беларуси 26 матчей, в которых он отдал три голевые передачи. Форвард принял участие в чемпионате мира 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, где провел пять матчей.
Ранее он выступал за минское «Динамо».
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Нападающий московского «Динамо» Никита Комаров отказался выступать за сборную Беларуси и не будет считаться легионером в КХЛ.
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