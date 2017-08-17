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Комаров отказался выступать за сборную Беларуси и не будет легионером в КХЛ

17.08.2017 22:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий московского «Динамо» Никита Комаров отказался выступать за сборную Беларуси и не будет считаться легионером в КХЛ.

Об этом рассказал главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев.

Комаров в середине июля подписал с московским клубом просмотровый контракт. До этого 29-летний игрок выступал за минское «Динамо».

«С Комаровым подписали полноценный контракт. Он отказался выступать за сборную Беларуси, поэтому не будет считаться легионером», – сказал Воробьев.

Комаров провел за сборную Беларуси 26 матчей, в которых он отдал три голевые передачи. Форвард принял участие в чемпионате мира 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, где провел пять матчей.

Ранее он выступал за минское «Динамо».

Похожая ситуация возникала с Андреем Стасем после его перехода в «Авангард». По словам генменеджера клуба Владимира Шалаева, Стась все-таки не может играть за Россию, но в клубе он не легионер. Функционер ссылается на пункт регламента КХЛ.

 
 
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Нападающий московского «Динамо» Никита Комаров отказался выступать за сборную Беларуси и не будет считаться легионером в КХЛ.

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