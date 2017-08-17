Роналду и Неймар вошли в список на звание лучшего футболиста 2017 года

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду и экс-нападающий испанской "Барселоны" Неймар (сейчас выступает за французский ПСЖ) вошли в список номинантов на звание лучшего игрока 2017 года, сообщает Sputnik.



© REUTERS Sergio Perez Буффон, Месси и Роналду поспорят за звание лучшего игрока Европы

В четверг Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список из 24 футболистов, претендующих на приз лучшему игроку году. Так, среди номинантов: Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд), Леонардо Бонуччи ("Ювентус" (в прошлом сезоне)/"Милан"), Пауло Дибала, Джанлуиджи Буффон (оба — "Ювентус"), Криштиану Роналду, Даниэль Карвахаль, Тони Кроос, Лука Модрич, Марсело, Серхио Рамос, Кейлор Навас (все — "Реал" Мадрид), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Нголо Канте, Эден Азар (оба — "Челси"), Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед" (в прошлом сезоне)/ без клуба), Лионель Месси, Луис Суарес, Андрес Иньеста (все — "Барселона"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Мануэль Нойер, Артуро Видаль, Роберт Левандовский (все — "Бавария"), Неймар ("Барселона" (в прошлом сезоне)/ "Пари Сен-Жермен"), Алексис Санчес ("Арсенал").

Кроме того, ФИФА опубликовала список претендентов на приз лучшему тренеру. За награду поборются Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Карло Анчелотти ("Бавария"), Антонио Конте ("Челси"), Луис Энрике (без клуба, бывший наставник "Барселоны"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Леонарду Жардим ("Монако"), Йоахим Лев (сборная Германии) Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм Хотспур"), Диего Симеоне ("Атлетико"), Тите (сборная Бразилии), Зинедин Зидан ("Реал").

Голосование, участие в котором примут тренеры национальных сборных, капитаны, представители СМИ и болельщики, начнется 21 августа и завершится 7 сентября.

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 23 октября в Лондоне.