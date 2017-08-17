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БАТЭ не смогло обыграть "Александрию" в ЛЕ на "Борисов-Арене"
17.08.2017 21:56 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг — Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ не смог одолеть украинскую "Александрию" в домашнем матче плей-офф квалификации Лиги Европы, сообщает Sputnik.
В четверг на "Борисов-Арене" борисовчане принимали в гостях "Александрию" из Украины в рамках плей-офф квалификации ЛЕ. Встреча завершилась со счетом 1:1. Гол в составе хозяев на свой счет записал сербский полузащитник Мирко Иванич (8-я минута). У гостей цифры на табло сравнял украинец Евгений Банада (19).
Ответный поединок команды проведут 24 августа.
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"Желто-синие" повели в счете в самом начале встречи, но не смогли сохранить преимущество.
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