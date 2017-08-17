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БАТЭ не смогло обыграть "Александрию" в ЛЕ на "Борисов-Арене"

17.08.2017 21:56 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг — Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ не смог одолеть украинскую "Александрию" в домашнем матче плей-офф квалификации Лиги Европы, сообщает Sputnik.

В четверг на "Борисов-Арене" борисовчане принимали в гостях "Александрию" из Украины в рамках плей-офф квалификации ЛЕ. Встреча завершилась со счетом 1:1. Гол в составе хозяев на свой счет записал сербский полузащитник Мирко Иванич (8-я минута). У гостей цифры на табло сравнял украинец Евгений Банада (19).

Ответный поединок команды проведут 24 августа. 

В прошлом году "желто-синие" в раунде плей-офф квалификации ЛЕ проиграли казахстанской "Астане" (0:2 — в гостях, 2:2 — дома)

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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"Желто-синие" повели в счете в самом начале встречи, но не смогли сохранить преимущество.

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