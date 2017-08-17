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Китайцы перечислили $50 тыс. на развитие детского хоккея в Беларуси
17.08.2017 20:00 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг — Sputnik. Крупная китайская строительная компания CITIC Construction Co. Ltd перечислила 50 тысяч долларов на развитие детско-юношеского хоккея в Беларуси, сообщили Sputnik в пресс-службе Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ).
"Средства будут направлены на совершенствование материально-технической базы детско-юношеских спортивных учреждений, установку систем видеомониторинга для возможности оценки качества организации учебно-тренировочного процесса в хоккейных школах", — рассказали в ФХРБ.
К слову, китайская компания не в первый раз оказывает поддержку белорусскому спорту. Так, два года назад бизнесмены из Поднебесной проспонсировали футбольный турнир в Жодино.
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Деньги пойдут на совершенствование материально-технической базы детских спортивных школ.
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