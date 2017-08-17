В Дворце спорта «Уручье» на месте, где висели майки легенд клуба, повесили военную символику

В распоряжении «Прессбола» оказалась переписка двух организаций, которые делят ДС «Уручье»: Спортивного комитета Вооруженных сил и гандбольного клуба СКА. Спорткомитет ВС требует перевесить майки легенд армейского клуба (Александра Каршакевича, Юрия Шевцова, Георгия Свириденко, Александра Тучкина, Константина Шароварова, Михаила Якимовича, Андрея Барбашинского и Андрея Миневского), которые ныне находятся под сводами арены, к трибуне «В», откуда, по сути, они не будут видны. А вместо важных для всех болельщиков артефактов военные предлагают вывесить со стороны главного экрана флаги с символикой Вооруженных сил и спортивных организаций страны.

«В целях придания дворцу игровых видов спорта «Уручье» эстетического вида, а также воспитания патриотизма и высоких моральных качеств у военнослужащих и гражданского персонала руководством государственного учреждения «Спортивный комитет Вооруженных сил Республики Беларусь» принято решение вывесить на главной игровой арене ДИВС со стороны главного экрана флаги с символикой Вооруженных сил и спортивных организаций страны.

На основании вышеизложенного прошу Вас в срок до 11 августа 2017 года перевесить майки с символикой вашего клуба на противоположную сторону главной арены ДИВС на планку, расположенную над трибуной «В». В случае если майки не будут перевешены в указанный срок, они будут перевешены сотрудниками ДИВС без вашего участия...» — говорится в письме за подписью председателя Спорткомитета ВС полковника Анатолия Ханевского.