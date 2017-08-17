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«ПСЖ» и «Ювентус» не могут договориться о сумме трансфера Матюиди
18.08.2017 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
«ПСЖ» и «Ювентус» не договорились о сумме трансфера полузащитника Блеза Матюиди, сообщает Le Parisien.
30-летний игрок уже прошел медосмотр в итальянском клубе, но клубы пока что не пришли к соглашению по условиям заложенных в сумму бонусов.
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«ПСЖ» и «Ювентус» не договорились о сумме трансфера полузащитника Блеза Матюиди, сообщает Le Parisien.
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