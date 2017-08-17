«ПСЖ» и «Ювентус» не могут договориться о сумме трансфера Матюиди

«ПСЖ» и «Ювентус» не договорились о сумме трансфера полузащитника Блеза Матюиди, сообщает Le Parisien.

30-летний игрок уже прошел медосмотр в итальянском клубе, но клубы пока что не пришли к соглашению по условиям заложенных в сумму бонусов.