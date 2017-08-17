СКА – об инициативе Спорткомитета ВС: «Дворец игровых видов спорта – это не войсковой спортивный зал и даже не Дом офицеров»

СКА ответил спортивному комитета Вооруженных сил, который требует перевесить майки легенд армейского клуба, а вместо них повесить военную символику. Письмо подписано генеральным директором СКА Павлом Галкиным.

«Уважаемый Анатолий Викторович!

Вывешивание в спортивных залах, аренах стилизованных маек кумиров вида спорта является общепризнанной мировой практикой. Такие майки вывешены практически во всех ведущих аренах мира. В знак признания заслуг спортсменов они не снимаются даже при проведении в этих залах каких-либо других мероприятий, тем самым подчеркивая предназначение арены. Местом вывешивания, как правило, являются самые престижные и почетные места. В нашем случае должен заметить, что место вывешивания маек обсуждалось еще на стадии проектирования и совпадает с мнением главы государства А.Г. Лукашенко, который высказал его при открытии Дворца игровых видов спорта, указав, что основной профиль данного дворца — гандбол. Вместе с тем вынужден напомнить, что именно в этом зале, на этом месте были воспитаны олимпийские чемпионы капитан Ю.А. Шевцов, старшие лейтенанты А.В. Карша-кевич и А.А. Тучкин, прапорщики Г.В. Свириденко, А.С. Барбашин-ский, А.П. Миневский и М.И. Якимович, а также служащий Советской Армии К.Г. Шароваров. Все они сыскали историческую славу Белорусскому Краснознаменному военному округу и Республике Беларусь.

Мотивировка замены стилизованных маек на флаги родов войск тем, что они (майки) не придают эстетического вида дворцу, по меньшей мере неубедительна. Дворец игровых видов спорта — это не войсковой спортивный зал на закрытой территории и даже не Дом офицеров с доступом для общественности. А миролюбивая страна Беларусь — не КНДР, и дворец — это место, где необходимо проводить идеологическую работу в области спорта и олимпийского движения, как это высказано в поручении Совета министров Республики Беларусь N 05/105-542/8689. Это спортивное сооружение для проведения соревнований, в том числе и международных, по различным видам спорта. В ближайшие месяцы во дворце будут проходить матчи Лиги чемпионов по мини-футболу и наличие милитаризованной символики будет выглядеть немного странно, учитывая то, что «спорт — посол мира».

И последнее. Дворец игровых видов спорта построен за счет республиканского бюджета, т. е. на средства налогоплательщиков.

Предлагаю Ваше письмо и мой ответ на него вынести на обсуждение общественности, на всенародный форум в СМИ и сделать это надо до того, как Вы дадите команду снять майки.

Дворец игровых видов спорта находится в Вашем оперативном управлении, и я не вправе Вам указывать, как поступать. Я, опираясь на свой жизненный опыт, многолетнюю работу в области спорта и олимпийского движения, высказываю свое личное мнение...», – говорится в письме.