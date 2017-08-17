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Белорусский хоккеист отказался от сборной ради в московского "Динамо"
18.08.2017 08:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг — Sputnik. Белорусский хоккеист Никита Комаров отказался от выступления за национальную сборную и подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо-Москва", сообщает Sputnik.
Комаров проходил предсезонную подготовку в московском клубе, имея просмотровый контракт.
"Подписали полноценный контракт. Никита не будет являться легионером, потому что он отказался выступать за сборную Беларуси", — заявил главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев. Слова специалиста приводит
Он также добавил, что белорус не будет считаться легионером в чемпионате КХЛ.
В прошлом сезоне Комаров защищал цвета минского "Динамо". За "зубров" он провел 45 матчей, набрав десять результативных баллов (6+4).
На Чемпионате мира в Париже и Кельне 29-летний нападающий не попал в состав сборной. Хоккеист лишь раз помогал национальной команде на ЧМ — в 2016 году в России он провел пять матчей и не набрал результативных баллов.
Ранее Комаров выступал также за екатеринбургский "Автомобилист".
Этим летом еще один белорусский хоккеист
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МИНСК, 18 авг — Sputnik. Белорусский хоккеист Никита Комаров отказался от выступления за национальную сборную и подписал контракт с клубом Континентальной...
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