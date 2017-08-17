|
Киевское "Динамо" Хацкевича не справилось с "Маритиму" в ЛЕ
18.08.2017 08:29 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг — Sputnik. Украинский футбольный клуб "Динамо-Киев" не смог одолеть на выезде португальский "Маритиму" в матче плей-офф квалификации Лиги Европы, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Игра состоялась накануне в Португалии и завершилась со счетом 0:0. Гости завершали матч вдесятером, так как за минуту до завершения основного времени встречи за две желтые карточки был поле покинул защитник киевлян Евгений Хачериди.
"Не получилось забить. Мы имели территориальное преимущество, прессинговали, старались диктовать игру, но нам не хватало последнего паса. А в тех моментах, когда нужно было уже бить, ребята почему-то еще хотели отдать пас", — сказал на пресс-конференции главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич, отвечая на вопрос, что у его подопечных не получилось в матче против португальской команды. Его словам приводит портал
Специалист добавил, что футболисты "Маритиму" плотно играли в обороне, что доставило определенные трудности гостям.
Кроме того, Хацкевич высказал мнение, что в некоторых эпизодах главный судья принимал решение в пользу хозяев.
Ответный матч состоится в Киеве 24 августа.
Внимание белорусских болельщиков в четверг также было приковано к "Борисов-Арене", где БАТЭ принимал украинскую "Александрию". Счет после финального свистка на табло — 1:1.
Результаты других матчей раунда плей-офф квалификации ЛЕ:
"Партизан" (Сербия) — "Видеотон" (Венгрия) — 0:0.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский тренер киевлян отметил, что его команде никак не удавалось поразить цель, несмотря на преимущество в игре.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии