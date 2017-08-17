МИНСК, 18 авг — Sputnik. Украинский футбольный клуб "Динамо-Киев" не смог одолеть на выезде португальский "Маритиму" в матче плей-офф квалификации Лиги Европы, сообщает Sputnik.



© Sputnik / Марина Серебрякова БАТЭ не смогло обыграть "Александрию" в ЛЕ на "Борисов-Арене"

Игра состоялась накануне в Португалии и завершилась со счетом 0:0. Гости завершали матч вдесятером, так как за минуту до завершения основного времени встречи за две желтые карточки был поле покинул защитник киевлян Евгений Хачериди.

"Не получилось забить. Мы имели территориальное преимущество, прессинговали, старались диктовать игру, но нам не хватало последнего паса. А в тех моментах, когда нужно было уже бить, ребята почему-то еще хотели отдать пас", — сказал на пресс-конференции главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич, отвечая на вопрос, что у его подопечных не получилось в матче против португальской команды. Его словам приводит портал dynamo.kiev.ua .

Специалист добавил, что футболисты "Маритиму" плотно играли в обороне, что доставило определенные трудности гостям.

Кроме того, Хацкевич высказал мнение, что в некоторых эпизодах главный судья принимал решение в пользу хозяев.

Ответный матч состоится в Киеве 24 августа.

Внимание белорусских болельщиков в четверг также было приковано к "Борисов-Арене", где БАТЭ принимал украинскую "Александрию". Счет после финального свистка на табло — 1:1.

Результаты других матчей раунда плей-офф квалификации ЛЕ:

"Краснодар" (Россия) — "Црвена Звезда" (Сербия) — 3:2

"Вардар" (Македония) — "Фенербахче" (Турция) — 2:0

"Динамо" (Загреб, Хорватия) — "Скендербеу" (Албания) — 1:1

"Аполлон" (Кипр) — "Миттьюлланд" (Дания) — 3:2

"Панатинаикос" (Греция) — "Атлетик" (Бильбао, Испания) — 2:3

"Хабнарфьордюр" (Исландия) — "Брага" (Португалия) — 1:2

"Милан" (Италия) — "Шкендия" (Македония) — 6:0

"Домжале" (Словения) — "Марсель" (Франция) — 1:1

"Аякс" (Голландия) — "Русенборг" (Норвегия) — 0:1

"Эвертон" (Англия) — "Хайдук" (Хорватия) — 2:0

ПАОК (Греция) — "Эстерсунд" (Швеция) — 2:0

"Виктория" (Пльзень, Чехия) — АЕК (Кипр) — 3:1

"Альтах" (Австрия) — "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) — 0:1

"Лудогорец" (Болгария) — "Судува" (Литва) — 2:0

"Осиек" (Хорватия) — "Аустрия" (Вена, Австрия) — 1:2

"Вииторул" (Румыния) — "Ред Булл" (Зальцбург, Австрия) — 1:3

"Легия" (Польша) — "Шериф" (Молдова) — 1:1

"Брюгге" (Бельгия) — АЕК (Греция) — 0:0

"Партизан" (Сербия) — "Видеотон" (Венгрия) — 0:0.