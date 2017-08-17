МИНСК, 18 авг — Sputnik. Белорусский хоккеист Никита Комаров отказался от выступления за национальную сборную и подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо-Москва", сообщает Sputnik.

Комаров проходил предсезонную подготовку в московском клубе, имея просмотровый контракт.

"Подписали полноценный контракт. Никита не будет являться легионером, потому что он отказался выступать за сборную Беларуси", — заявил главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба .

Он также добавил, что белорус не будет считаться легионером в чемпионате КХЛ.

В прошлом сезоне Комаров защищал цвета минского "Динамо". За "зубров" он провел 45 матчей, набрав десять результативных баллов (6+4).

На Чемпионате мира в Париже и Кельне 29-летний нападающий не попал в состав сборной. Хоккеист лишь раз помогал национальной команде на ЧМ — в 2016 году в России он провел пять матчей и не набрал результативных баллов. В общей сложности нападающий провел за национальную команду 26 матчей, в которых набрал 3 очка (0+3).

Ранее Комаров выступал также за екатеринбургский "Автомобилист".

Этим летом еще один белорусский хоккеист капитан сборной Андрей Стась получил российский паспорт и подписал контракт с омским "Авангардом" . Получить российское гражданство мог и защитник сборной Беларуси Владимир Денисов, однако за отказ сменить гражданство челябинский "Трактор" расстался с хоккеистом. Позже Денисов заключил контракт с минским "Динамо" .