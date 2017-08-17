Александр Хацкевич: «В определенных моментах арбитр принимал ошибочные решения не в нашу пользу»

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился впечатлениями от матча раунда плей-офф квалификации ЛЕ против «Маритиму».

- Показалось, что игроки «Динамо» не готовы к жесткой игре со стороны «Маритиму», поэтому многие нервничали. Почему так произошло?

– Мне так не показалось. Мы не хотели уступать, мы тоже боролись и в определенных моментах арбитр принимал ошибочные решения не в нашу пользу. Надо будет пересмотреть эти моменты, но мне так показалось. А то, что матч будет эмоциональным, было понятно. Никто не хотел уступать.

- Что удалось вашей команде в этой игре, а что не удалось?

– Прежде всего, не удалось забить гол. Мы имели преимущество, как во владении мячом, так и территориальное преимущество. На чужой половине поля достаточно неплохо прессинговали и активно вступали в отбор.

Также не хватало завершающего паса. Кроме того, в перерыве мы указали ребятам на то, что надо чаще завершать атаки ударами по воротам. Потому что они хотели все красиво сделать и имели хорошие моменты для ударов, но все же искали еще одну ненужную передачу в тех моментах, когда надо было бить по воротам.

- Были ли сегодня неожиданности со стороны соперника?

– Мы ожидали более активного начала от соперников, но они с первых минут отдали инициативу. Хотя возможно в этом и заслуга нашей команды, поскольку мы договорились, что у нас активно играть с самого начала. В своих первых двух домашних матчах сезона «Маритиму» больше играл на атаку, так не закрывался. Но в этом заслуга наших ребят, которые больше владели мячом и при первой возможности накрывали соперника.

- Сложилось впечатление, что вашим подопечным было трудно подобрать обувь под такое тяжелое поле. Это действительно так?

– Ребята вчера во время тренировки, и сегодня на разминке подбирали шипы. Поле было достаточно тяжелым. Но я видел и обратное, когда игроки «Маритиму» тоже неуверенно чувствовали себя в некоторых эпизодах по состоянию поля, – сказал Хацкевич.