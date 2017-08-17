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БАТЭ разочаровало не только болельщиков, но и "Александрию"
18.08.2017 10:06 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг — Sputnik. Главный тренер украинской "Александрии" Владимир Шаран после матча плей-офф квалификации Лиги Европы против борисовкского БАТЭ признался, что его команда ожидала большего от "желто-синих", сообщает Sputnik.
В четверг, 17 августа, на "Борисов-Арене" борисовчане принимали украинскую "Александрию" в рамках раунда плей-офф квалификации ЛЕ.
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