МИНСК, 18 авг — Sputnik. Главный тренер украинской "Александрии" Владимир Шаран после матча плей-офф квалификации Лиги Европы против борисовкского БАТЭ признался, что его команда ожидала большего от "желто-синих", сообщает Sputnik.

В четверг, 17 августа, на "Борисов-Арене" борисовчане принимали украинскую "Александрию" в рамках раунда плей-офф квалификации ЛЕ. Встреча завершилась со счетом 1:1 . Первыми в матче отличились хозяева после точного удара Мирко Иванича на восьмой минуте, спустя 11-минут счет сравнял Евгений Банада. Ответный поединок состоится в Украине 24 августа.