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БАТЭ разочаровало не только болельщиков, но и "Александрию"

18.08.2017 10:06 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг — Sputnik. Главный тренер украинской "Александрии" Владимир Шаран после матча плей-офф квалификации Лиги Европы против борисовкского БАТЭ признался, что его команда ожидала большего от "желто-синих", сообщает Sputnik.

В четверг, 17 августа, на "Борисов-Арене" борисовчане принимали украинскую "Александрию" в рамках раунда плей-офф квалификации ЛЕ. Встреча завершилась со счетом 1:1. Первыми в матче отличились хозяева после точного удара Мирко Иванича на восьмой минуте, спустя 11-минут счет сравнял Евгений Банада. Ответный поединок состоится в Украине 24 августа.

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