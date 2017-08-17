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БАТЭ выиграл суд у «Крумкачоў» по делу о долге

18.08.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БАТЭ выиграл суд у «Крумкачоў» по делу о долге. По заявлению выигравшей стороны на счета «Крумкачоў» могут в любой момент наложить арест, а также начать описывать имущество.

Напомним, в январе 2016 года БАТЭ предоставил беспроцентный займ «Крумкачам» на один год в размере 150 тысяч долларов. Благодаря этому займу минский клуб смог обеспечить финансовые гарантии перед АБФФ и получить лицензию на участие в высшей лиге.

По условиям договора займа ФК «Крумкачы» должен был вернуть половину суммы в августе 2016 года, другую половину — в декабре 2016 года. Финансовые результаты деятельности клуба не позволили сделать это даже частично.

В начале 2017 года, после нескольких предупреждений о необходимости возврата займа, Экономический суд Минской области вынес определение о взыскании суммы долга в приказном порядке. Шунто заявлял, что «Крумкачы» вернули 35 тысяч БАТЭ. Позже стало известно, что «Крумкачы» нарушают график выплат долга БАТЭ.

«После сезона засыпал с одной мыслью: как отдать деньги БАТЭ?» Денис Шунто – о том, как будут жить «Крумкачы»

 
 
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БАТЭ выиграл суд у «Крумкачоў» по делу о долге.

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