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«Динамо» Брест – «Шахтер». Гаврилович, Борисов, Докаль, Торрес и Рыбак не смогут принять участие в матче
18.08.2017 09:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 19-м туре чемпионата Беларуси брестское «Динамо» примет «Шахтер».
В составе брестчан участие в матче не смогут принять Алексей Гаврилович (4 желтые карточки), Дмитрий Борисов, Борха Докаль и Леандро Торрес (травмы).
«Шахтеру» не сможет помочь защитник Павел Рыбак (4 желтые карточки).
Матч «Динамо» Брест – «Шахтер» состоится 20 августа в 19.00.
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«Динамо» Брест – «Шахтер». Гаврилович, Борисов, Докаль, Торрес и Рыбак не смогут принять участие в матче
В 19-м туре чемпионата Беларуси брестское «Динамо» примет «Шахтер».
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