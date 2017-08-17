|
Чемпионат Германии. «Бавария» примет «Байер»
18.08.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 1-м туре немецкой бундеслиги «Бавария» примет «Байер», дортмундская «Боруссия» в гостях сыграет с «Вольфсбургом», а «Шальке» примет «РБ Лейпциг».
Чемпионат Германии
1-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 1-м туре немецкой бундеслиги «Бавария» примет «Байер», дортмундская «Боруссия» в гостях сыграет с «Вольфсбургом», а «Шальке» примет «РБ Лейпциг».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии