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Чемпионат Германии. «Бавария» примет «Байер»

18.08.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 1-м туре немецкой бундеслиги «Бавария» примет «Байер», дортмундская «Боруссия» в гостях сыграет с «Вольфсбургом», а «Шальке» примет «РБ Лейпциг».

Чемпионат Германии

1-й тур

Бавария – Байер
Дата проведения
18 августа, 21.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика
Хоффенхайм-1899 – Вердер
Дата проведения
19 августа, 16.30, «Райн-Неккар-Арена»
превью матча онлайн статистика
Герта – Штутгарт
Дата проведения
19 августа, 16.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика
Гамбург – Аугсбург
Дата проведения
19 августа, 16.30, «Имтех Арена»
превью матча онлайн статистика
Майнц – Ганновер 96
Дата проведения
19 августа, 16.30, «Кофас-Арена»
превью матча онлайн статистика
Вольфсбург – Боруссия Д
Дата проведения
19 августа, 16.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика
Шальке-04 – РБ Лейпциг
Дата проведения
19 августа, 19.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика
Фрайбург – Айнтрахт Ф
Дата проведения
20 августа, 16.30, «Шварцвальд-Штадион»
превью матча онлайн статистика
Боруссия М – Кельн
Дата проведения
20 августа, 19.00, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица бундеслиги

Статистика бундеслиги

 
 
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В 1-м туре немецкой бундеслиги «Бавария» примет «Байер», дортмундская «Боруссия» в гостях сыграет с «Вольфсбургом», а «Шальке» примет «РБ Лейпциг».

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