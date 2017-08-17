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Чемпионат России. «Тосно» принимает СКА
18.08.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 7-м туре премьер-лиги ЦСКА в гостях сыграет с «Уралом», «Спартак» встретится с «Локомотивом», а «Зенит» – с «Амкаром».
Премьер-лига
7-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 7-м туре премьер-лиги ЦСКА в гостях сыграет с «Уралом», «Спартак» встретится с «Локомотивом», а «Зенит» – с «Амкаром».
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