ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпионат России. «Тосно» принимает СКА

18.08.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В 7-м туре премьер-лиги ЦСКА в гостях сыграет с «Уралом», «Спартак» встретится с «Локомотивом», а «Зенит» – с «Амкаром».

Премьер-лига

7-й тур

Тосно – СКА Хабаровск
Дата проведения
18 августа, 19.30, «Петровский»
превью матча онлайн статистика
Урал – ЦСКА
Дата проведения
19 августа, 15.00, «СКБ-Банк Арена»
превью матча онлайн статистика
Спартак – Локомотив
Дата проведения
19 августа, 17.30, «Открытие Арена»
превью матча онлайн статистика
Рубин – Анжи
Дата проведения
19 августа, 20.00, «Казань-Арена»
превью матча онлайн статистика
Амкар – Зенит
Дата проведения
20 августа, 15.00, «стадион Звезда»
превью матча онлайн статистика
Динамо Москва – Уфа
Дата проведения
20 августа, 17.30, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика
Ростов – Краснодар
Дата проведения
20 августа, 20.00, «Олимп-2»
превью матча онлайн статистика
Ахмат – Арсенал Тула
Дата проведения
21 августа, 20.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика РФПЛ

Таблица РФПЛ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 7-м туре премьер-лиги ЦСКА в гостях сыграет с «Уралом», «Спартак» встретится с «Локомотивом», а «Зенит» – с «Амкаром».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Олег Дулуб: «В Украине нет милицейских досмотров, а болельщики более свободны в выражении своих взглядов по отношению к командам»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика