ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Эвертон» готов арендовать Диего Косту

18.08.2017 09:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Эвертон» рассматривает возможность аренды нападающего «Челси» Диего Косты, заявил главный тренер клуба Роналд Куман. 

«Конечно, всегда хочется подписывать долгосрочные контракты. Но если можно арендовать футболиста, то почему нет? Это может быть полгода, год или два.

Конечно, это должен быть или очень качественный игрок, или молодой, который может развиваться. Мы не играем в Лиге чемпионов, и это может создавать определенные трудности с подписанием сильных игроков», – сказал Куман.

Сам Коста, который сейчас находится в Бразилии, хочет перебраться в «Атлетико», но из-за трансферного запрета ФИФА это может произойти не раньше января 2018 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Эвертон» рассматривает возможность аренды нападающего «Челси» Диего Косты, заявил главный тренер клуба Роналд Куман.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусский хоккеист отказался от сборной ради московского "Динамо"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика