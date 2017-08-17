«Эвертон» готов арендовать Диего Косту

«Эвертон» рассматривает возможность аренды нападающего «Челси» Диего Косты, заявил главный тренер клуба Роналд Куман.

«Конечно, всегда хочется подписывать долгосрочные контракты. Но если можно арендовать футболиста, то почему нет? Это может быть полгода, год или два.

Конечно, это должен быть или очень качественный игрок, или молодой, который может развиваться. Мы не играем в Лиге чемпионов, и это может создавать определенные трудности с подписанием сильных игроков», – сказал Куман.

Сам Коста, который сейчас находится в Бразилии, хочет перебраться в «Атлетико», но из-за трансферного запрета ФИФА это может произойти не раньше января 2018 года.