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Состоялся этап турнира по кикеру «Grant’s Stand Together» в Бресте
18.08.2017 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
17 августа в Бресте состоялся второй этап турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together», который проводит Tribuna.com. В нем приняло участие 20 команд, которые боролись за выход в суперфинал (он состоится в октябре в Минске).
Победителем брестского этапа стала команда «Дети капитана Гелиса» в составе Алексея Футрина и Дмитрия Матвеева. В финале она обыграла «Без названия».
«Дети капитана Гелиса» будут представлять Брест в суперфинале и получат возможность сразиться за главный приз – сертификат на 1500 BYN.
Полный фотоотчет мероприятия можно найти
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17 августа в Бресте состоялся второй этап турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together», который проводит Tribuna.com.
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