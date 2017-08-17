Состоялся этап турнира по кикеру «Grant’s Stand Together» в Бресте

17 августа в Бресте состоялся второй этап турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together», который проводит Tribuna.com. В нем приняло участие 20 команд, которые боролись за выход в суперфинал (он состоится в октябре в Минске).

Победителем брестского этапа стала команда «Дети капитана Гелиса» в составе Алексея Футрина и Дмитрия Матвеева. В финале она обыграла «Без названия».

«Дети капитана Гелиса» будут представлять Брест в суперфинале и получат возможность сразиться за главный приз – сертификат на 1500 BYN.

Полный фотоотчет мероприятия можно найти на странице Tribuna.com Вконтакте .



















