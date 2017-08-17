Роман Стронгин: «Уверен, что «Динамо» в этом сезоне сыграет в плей-офф»

Руководитель пресс-службы минского «Динамо» Роман Стронгин уверен, что команды сыграет в плей-офф КХЛ в этом сезоне.

«Я уверен, что «Динамо» в этом году сыграет в плей-офф. Для этой уверенности есть все основания. У нас сформирован очень боеспособный состав. Думаю, он не уступает прошлогоднему, который набрал рекордное количество очков, занял 5-е место в регулярном чемпионате.

Да, потеряли несколько ключевых игроков: Скривенса, Эллисона. Но на их место пришли не менее квалифицированные исполнители. Энрот много поиграл в НХЛ, его опыт поможет в этом году. Фонтэйн ярко дебютировал на Кубке ЛЖД в Риге, это игрок с развитым голевым чутьем. Владимир Денисов вернулся в «Динамо», это очень важный фактор для нашей обороны.

Я бы не стал заострять внимание на том, сколько легионеров, какие легионеры. «Динамо» – это, прежде всего, команда. Каждый выполняет свою функцию. Белорусы могут играть не меньшую роль, чем легионеры. Посмотрите на прошлый сезон. Степанов, Матерухин, Павлович, Лисовец, Ковыршин – все эти люди реально делали результат. От них этот результат зависел, они справлялись.

Кроме того, в этом году ряд молодых игроков присоединился к «Динамо» – Буйницкий, Шарангович, Дюков. Остались Карабань , Амброжейчик. Это те игроки, которые способны на какой-то прорыв.

Стоит упомянуть тренерский штаб. Игра «Медвешчака» Горди Дуайера импонировала. Этот наставник прошел большой путь в системе юниорского хоккея Канады. Это будет плюсом для наших молодых игроков. Прошлый сезон показал, что с англоязычным тренерским штабом «Динамо» способно наладить внутреннюю коммуникацию.

Ниже конкуренция в КХЛ не стала, к сожалению. Но ради этого и стоит играть в лиге, чтобы молодые белорусы играли на этом уровне, а болельщики могли видеть хоккей высочайшего класса», – сказал Стронгин в программе «Овертайм».