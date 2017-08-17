Андрей Грум-Гржимайло: «70 процентов, что «Динамо» не попадет в плей-офф КХЛ. С тренером руководство клуба не угадало»

Белорусский агент Андрей Грум-Гржимайло считает, что у минского «Динамо» не много шансов выйти в плей-офф КХЛ.

«70 процентов, что «Динамо» не попадет в плей-офф КХЛ в новом сезоне. До начала предсезонной подготовки у команды не было тренерского штаба. Тренеры команду не собирали.

Мое мнение, что с тренером руководство клуба не угадало. Насколько я знаю, Дуайер не говорит на русском. Могут возникнуть большие проблемы со взаимопониманием. Можно было найти нормального тренера, который мог бы лучше, чем Дуайер, распорядится молодым составом «Динамо».

Мы потеряли Стася, Эллисона, Костицына – потеряли ведущих игроков. Команда создавалась с нуля. Она потеряла значительно больше, чем приобрела.

Существенна потеря Скривенса. Он почувствовал команду, почувствовал арену, лед. Игроки чувствовали, если они ошибутся, то Скривенс их поправит. Энрот был чемпионом мира, играл за сборную Швеции, но пойдет ли у него – большой вопрос. По Фонтэйну сложно что-то сказать. Вроде игрок с именем, играл в НХЛ. Сложно сказать, как он приживется в команде.

2-3 человека в команде не решают. Нужно было создавать более конкурентную среду с помощью легионеров, у которых молодежь могла бы поучиться.

Игры у команды я пока не увидел. Если команда в таком состоянии подойдет к началу сезона, то, думаю, многие болельщики на «Минск-Арене» будут разочарованы», – сказал Грум-Гржимайло в программе «Овертайм».