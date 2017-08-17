Гущенко, Наумов, Карницкий и Сарока вошли в состав сборной на матчи против Люксембурга и Швеции

Игорь Криушенко определился с окончательным списком игроков, вызванных на матчи квалификации чемпионата мира-2018 против сборных Люксембурга и Швеции.

Главный тренер вызвал в расположение национальной команды 23 футболиста:

Вратари: Сергей Черник («Нанси», Франция), Андрей Климович («Динамо-Минск»), Дмитрий Гущенко («Витебск»).

Защитники: Егор Филипенко («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Денис Поляков (БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Михаил Сиваков («Амкар», Пермь, Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба – «Шахтер», Солигорск), Дмитрий Алисейко («Динамо-Брест»), Никита Наумов («Витебск»).

Полузащитники: Станислав Драгун, Алексей Риос (оба – БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо», Киев, Украина), Артем Быков («Динамо-Минск»), Александр Карницкий («Тосно», Ленинградская область, Россия).

Нападающие: Михаил Гордейчук (БАТЭ, Борисов), Павел Нехайчик («Динамо-Брест»), Павел Савицкий («Неман», Гродно), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Динамо-Минск»).

Сбор главной команды страны продлится с 28 августа по 3 сентября. Команда разместится в техническом центре АБФФ, а тренировки будут проходить на комплексе футбольных полей АБФФ. 30 августа сборная Беларуси вылетит в Люксембург. Выездной матч квалификации чемпионата мира ФИФА 2018 года состоится 31 августа. Противостояние на стадионе «Жози Бартел» начнется в 21.45 по белорусскому времени. На следующий день сборная Беларуси вернется в Минск, где будет готовиться к домашней игре отбора против Швеции. Второй матч сбора пройдет на «Борисов-Арене» 3 сентября, а стартовый свисток прозвучит в 19.00.