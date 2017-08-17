Щербицкий, Березкин, Лисакович, Громыко вошли в состав молодежной сборной на матчи против Греции и Чехии

Людас Румбутис оставил 24 игрока на предстоящие матчи молодежной сборной с командами Греции и Чехии.

Вратари: Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Максим Шишлов («Неман», Гродно), Павел Головенко («Минск»);

Защитники: Кирилл Печенин, Захар Волков, Александр Чиж (все — «Нафтан», Новополоцк), Егор Хвалько («Неман», Гродно), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Максим Швецов («Динамо», Минск), Алексей Иванов («Динамо», Брест);

Полузащитники: Владислав Климович («Неман», Гродно), Дмитрий Бессмертный («Минск»), Михаил Шибун («Городея»), Евгений Березкин (БАТЭ, Борисов), Роман Юзепчук, Павел Седько (оба — «Динамо», Брест), Александр Джигеро («Днепр», Могилев), Кирилл Капленко («Зенит», Санкт-Петербург, Россия);

Нападающие: Дмитрий Антилевский («Днепр», Могилев), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск), Валерий Громыко, Евгений Шевченко (оба — «Минск»), Илья Шкурин («Витебск»), Артем Кийко («Динамо», Минск).

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис соберет команду утром 28 августа в Минске, где пройдет большая часть сбора. На 31 августа в Доме футбола запланирована пресс-конференция коуча. 1 сентября «молодежка» встретится со сборной Греции на стадионе «Городской» в Борисове в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2019. Начало в 19:00. А 5 сентября проведет выездной матч квалификации против чешских сверстников. Игра состоится на стадионе «Стржельнице» в городе Яблонец-над-Нисоу и начнется в 19:00.