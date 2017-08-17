Богатейший человек Африки намерен приобрести «Арсенал» и уволить Венгера

Самый богатый человек Африки Алико Данготе рассказал о желании купить «Арсенал» у Стэна Кронке.

Forbes оценил состояние 60-летнего бизнесмена из Нигерии, который добывает нефть в Лагосе, в 13 миллиард долларов.

«Первым делом я бы поменял тренера. Он проделал хорошую работу, но кто-то еще должен попытать счастья.

Уверен, если они [Кронке и Алишер Усманов] получат подходящее предложение, они уйдут. Кто-то сделает им предложение, которое заставит их серьезно задуматься об уходе из клуба. Я думаю, когда мы закончим с нефтеперерабатывающим заводом, мы сможем это сделать.

«Арсенал» – великая команда, в которой все отлично работает. Я мог бы сделать так, чтобы все работало еще лучше, поэтому я буду там.

Я подожду. Я куплю клуб, даже если что-то изменится», – сказал Данготе.

Компания Кронке: «Можем заявить, что не продаем и никогда не собирались продавать свою долю в «Арсенале»