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Олег Дулуб: «Впечатление от игры минского «Динамо»? Размытое»
18.08.2017 12:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Олег Дулуб поделился мнением об игре минского «Динамо».
— Вы частый гость на «Тракторе». Какое впечатление оставляет игра «Динамо»?
— Размытое. Потому что команда показывает разный футбол. Может действовать сильно на эмоциях, как, допустим, в еврокубках. Но соглашусь с Кубаревым: «Динамо» — теневой фаворит в чемпионате. Сейчас у всех в фокусе — «Шахтер» и БАТЭ. Один клуб — лидер, другой — гегемон. Однако многие упускают из виду, что «Динамо» где-то рядом. А когда тебя недооценивают, это весьма удобная позиция, чтобы выскочить из-за спины, – сказал Дулуб.
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Белорусский специалист Олег Дулуб поделился мнением об игре минского «Динамо».
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