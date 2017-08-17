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Олег Дулуб: «Впечатление от игры минского «Динамо»? Размытое»

18.08.2017 12:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Олег Дулуб поделился мнением об игре минского «Динамо».

— Вы частый гость на «Тракторе». Какое впечатление оставляет игра «Динамо»?

— Размытое. Потому что команда показывает разный футбол. Может действовать сильно на эмоциях, как, допустим, в еврокубках. Но соглашусь с Кубаревым: «Динамо» — теневой фаворит в чемпионате. Сейчас у всех в фокусе — «Шахтер» и БАТЭ. Один клуб — лидер, другой — гегемон. Однако многие упускают из виду, что «Динамо» где-то рядом. А когда тебя недооценивают, это весьма удобная позиция, чтобы выскочить из-за спины, – сказал Дулуб.

 
 
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Белорусский специалист Олег Дулуб поделился мнением об игре минского «Динамо».

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