ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Молодечно-ДЮСШ-4» – «Клецк». На матче второй лиги болельщикам будет предложена тонна семечек

18.08.2017 13:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

На матче второй лиги «Молодечно» – «Клецк» болельщикам будет предложена тонна семечек.

Председатель правления «Молодечно-ДЮСШ-4» Андрей Иваненко рассказал об акции.

«Основная причина высокой посещаемости – маркетинговые ходы. Самые эффективные – раздача мороженного, за счет этого мы смогли собрать 2 тысячи человек. Когда мы отключили все акции, таргетинговую рекламу в интернете, то посещаемость упала в пять раз – до 400 человек.

На матче с «Клецком» мы первые в истории футбола будем праздновать день «кузьмича» – будем раздавать тонну «семак» зрителям бесплатно», – сказал Иваненко.

Матч «Молодечно-ДЮСШ-4» – «Клецк» состоится 30 сентября.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На матче второй лиги «Молодечно» – «Клецк» болельщикам будет предложена тонна семечек.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Богатейший человек Африки намерен приобрести «Арсенал» и уволить Венгера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика