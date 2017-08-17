|
«Молодечно-ДЮСШ-4» – «Клецк». На матче второй лиги болельщикам будет предложена тонна семечек
18.08.2017 13:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
На матче второй лиги «Молодечно» – «Клецк» болельщикам будет предложена тонна семечек.
Председатель правления «Молодечно-ДЮСШ-4» Андрей Иваненко рассказал об акции.
«Основная причина высокой посещаемости – маркетинговые ходы. Самые эффективные – раздача мороженного, за счет этого мы смогли собрать 2 тысячи человек. Когда мы отключили все акции, таргетинговую рекламу в интернете, то посещаемость упала в пять раз – до 400 человек.
На матче с «Клецком» мы первые в истории футбола будем праздновать день «кузьмича» – будем раздавать тонну «семак» зрителям бесплатно», – сказал Иваненко.
Матч «Молодечно-ДЮСШ-4» – «Клецк» состоится 30 сентября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На матче второй лиги «Молодечно» – «Клецк» болельщикам будет предложена тонна семечек.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии