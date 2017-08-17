﻿ Сергей Новиков: «Могу признаться, что, принимаясь за серьезный текст, порой сознательно запускаю в зачине пару сложноподчиненных конструкций, дабы распугать воронье». 21.by
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Сергей Новиков: «Могу признаться, что, принимаясь за серьезный текст, порой сознательно запускаю в зачине пару сложноподчиненных конструкций, дабы распугать воронье»

18.08.2017 13:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист «Прессбола» Сергей Новиков в беседе с нападающим БАТЭ Виталием Родионовым рассказал, зачем использует сложноподчиненные конструкции в своих текстах.

Новиков: Несколько лет назад в авторском проекте «Три-300» сочинил колонку о работе Игоря Ковалевича в «Нафтане». Разыскивать точные цитаты недосуг. Но были там рассуждения о тренерских умениях героя. Похвалил его за техникотактические достоинства команды, а дальше написал примерно так: «...но способности Ковалевича как атамана-мотиватора и того выше». Наутро в заголовке смежного по тематике и конкурирующего ресурса читаю что-то вроде «Сергей Новиков: способности Ковалевича как мотиватора выше его технико-тактических умений»...

Есть разница в тоне и содержании сказанного? Комплиментарный пассаж элегантно превращен в упрек. И не решить сразу, что это было: провокационный умысел или недомыслие профессиональных неучей? Хорошо еще, что Игорь Николаевич — человек незлобивый и с восхитительным чувством юмора. Но далеко не все в нашем тренерском цехе такие. Представь к примеру, Георгия Петровича Кондратьева, с лету принимающего любое публичное слово на веру и очень близко к сердцу...

Родионов: Ох, да. История знакомая. Для читателя здесь лучший способ эмоционально не обмануться — это, конечно, обратиться непосредственно к источнику заимствования.

Новиков: Ха, совет разумный, но практически неприменимый. Беда в принципиальных различиях аудиторий, для которых предназначены, с одной стороны, новостные ленты, а с другой — аналитические тексты, которые куда объемнее и содержательнее пары информационных абзацев.

Есть, конечно, и пересечения потребителей разной по жанрам информации. Но я о другом. Если при формировании ленточных новостных потоков достаточно ориентироваться на публику, умеющую, условно говоря, сосчитать до двух, то газетная аналитика, опять по той же аналогии, предполагает счет как минимум до пяти. Поэтому могу признаться, что, принимаясь за серьезный текст, порой сознательно запускаю в зачине пару сложноподчиненных конструкций, дабы распугать воронье и остаться с теми, для кого, собственно, и стараюсь.

Но вот когда эти «сложноподчинения» все же попадают в ленту новостей, да еще вырванными из контекста, начинается самое забавное. Там скопом негодуют по поводу зауми и клянутся больше моих опусов не читать. Однако через неделю-другую повторяется то же самое, причем под теми же «никами». Получается, эту взыскательную публику ничем не распугать...

 

 

 
Теги: Новости
 
 
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Журналист «Прессбола» Сергей Новиков в беседе с нападающим БАТЭ Виталием Родионовым рассказал, зачем использует сложноподчиненные конструкции в своих текстах.

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