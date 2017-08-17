Агент Дракслера предложил «Барселоне» подписать игрока

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер может сменить клуб.

Главный тренер парижан Унаи Эмери сообщил 23-летнему немцу, что не видит его в составе.

Агент игрока Рогер Виттманн уже встретился с представителями «Барселоны» и предложил им подписать Дракслера.

Лучший футболист Кубка конфедераций-2017 не входил в планы каталонцев. В клубе полагали, что Дракслер вряд ли покинет «ПСЖ», который в прошлом году заплатил за него 38 миллионов евро.

Альтернативным вариантом для «Барселоны», если не удастся подписать Усмана Дембеле («Боруссия» Д) или Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), остается вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария.

Однако каталонцы не хотят давать деньги французам для решения проблем с финансовым фэйр-плей после трансфера Неймара за 222 миллиона евро, поэтому ни Ди Марии, ни Дракслера в «Барселоне», скорее всего, не будет.