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Диего Коста: «Челси» хочет заработать больше денег, но я не позволю им решать мою судьбу»
18.08.2017 14:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий
- В Бразилии появилась статья, в которой вы говорите, что близки к переходу в
– Это недопонимание. У меня нет никаких дел с «Атлетико». Я просто говорил, что хотел бы вернуться, если бы с
У меня контракт с «Челси». Я привязан к клубу и фанатам, поэтому я не мог бы вести себя настолько эгоистично. Я не перестану быть профессионалом. Уважение превыше всего.
Я дал понять клубу, что у меня всегда были хорошие отношения с партнерами, что совершенно не было причин для того, чтобы мне тренироваться с резервной командой. Я объяснил, что вернулся бы к тренировкам, пока мою ситуацию не решили бы. Я сказал, что хотел бы перейти в «Атлетико», если больше не нужен «Челси».
Не собираюсь быть эгоистом, лгать. Я говорю правду. Я устал от этой истории и хочу скорее вернуться к игре – это то, что мне нравится делать. Я не заслуживаю такого отношения к себе. Но из-за действий некоторых людей моя любовь к «Челси» не пройдет.
У меня сохранены все сообщения от клуба, от тренера. Если однажды мне придется использовать их, я это сделаю. Я не хотел никому вредить, но я не позволю им вести себя так, выставляя себя хорошими парнями, а меня – плохим. У меня есть и сообщение от Грановской. Она хочет разрешить ситуацию, и жду.
- Вы можете начать судебное разбирательство?
– Нет-нет. После трех замечательных лет я надеюсь, что мы все уладим мирно. Я просто хочу, чтобы в клубе подумали и приняли справедливое решение. Я хочу играть. В 2018 году будет чемпионат мира.
- Но «Атлетико» не в состоянии дать столько денег, сколько хочет «Челси». Это тупик?
– «Челси» предложил меня нескольким клубам, но я сказал, что хочу сам решить свою судьбу, раз тренер на меня не рассчитывает. Они хотят заработать больше денег, но я не позволю им решать мою судьбу.
Да, «Челси» заплатил за меня много, а сейчас им предлагают меньше. Но я многое сделал для клуба, и это не моя вина, что я не играю.
«Атлетико» – отличная команда, которая растет из года в год, но они не могут заплатить целое состояние, чтобы я вернулся.
- Вы можете вернуться в «Челси» и играть при Конте?
– Этот вопрос нужно задавать тренеру. Он хорошо знает, что сказал мне, – заявил Коста.
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Нападающий «Челси» Диего Коста высказался о ситуации в клубе и о возможном возвращении в «Атлетико».
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