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Олег Дулуб: «Касательно Родионова я ошибался. Казалось, это уже отыгранный футболист»

18.08.2017 14:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Олег Дулуб рассказал об игроках, которые выделяются в чемпионате Беларуси.

— Игроки в чемпионате, за которых цепляется глаз?

— Очень хорошо отношусь к Стасевичу. Пересмотрел свои взгляды на значимость и влияние Родионова на командную игру БАТЭ. Не зря же говорят, что большое видится на расстоянии. Пока нападающий забивает, у него нет возраста. Может и шагом по полю перемещаться — лишь бы делал свою работу. Нужно признать, что касательно Виталия я ошибался. Казалось, это уже отыгранный футболист.

Кто еще выделяется? В БАТЭ — Гордейчук. В «Шахтере» — Олехнович. В Бресте — Нивапдо. В минском «Динамо» — Сарока. Через него строится большинство атак команды. А что бы ни говорили, но для футболиста — тем более для нападающего — очень важен фактор везения. Особенно — в так называемых «лобовых» матчах. У Сароки есть, если можно так выразиться, запас везения, который позволяет оказываться в нужном месте в нужное время.

Что касается Нивалдо, то это разноплановый форвард. Мощный, но вместе с тем может и сам убежать от соперника, и создать остроту у чужих ворот. В общем, интересный игрок. Но все, кого назвал — за исключением бразильца — у нас давно на виду. А новые имена? Знаете, для меня показатель таков: пригласил бы к себе игрока, останься в «Карпатах», или нет, – сказал Дулуб.

 
Теги: Брест
 
 
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Белорусский специалист Олег Дулуб рассказал об игроках, которые выделяются в чемпионате Беларуси.

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