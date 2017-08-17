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БАТЭ проявлял интерес к Кисляку, футболист отказался от перехода

18.08.2017 15:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно  Tribuna.com, БАТЭ проявлял интерес к Сергею Кисляку.

Футболист отказался от перехода в борисовский клуб. Напомним, Кисляк около трех недель тренируется с минским «Динамо», однако в данный момент рассматривает варианты продолжения карьеры за рубежом.

У Кисляка действует контракт с «Газиантепспором», однако футболист может быть признан свободным агентом из-за долгов, которые есть у клуба перед Кисляком.

Отметим, Кисляк является воспитанником минского «Динамо», провел 135 матчей за клуб, забил 36 мячей.

Сергей Кисляк: «Юридически никак не успеваю перейти в минское «Динамо». Ищу команду за границей»

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Как стало известно Tribuna.com, БАТЭ проявлял интерес к Сергею Кисляку.

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