БАТЭ проявлял интерес к Кисляку, футболист отказался от перехода

Как стало известно Tribuna.com, БАТЭ проявлял интерес к Сергею Кисляку.

Футболист отказался от перехода в борисовский клуб. Напомним, Кисляк около трех недель тренируется с минским «Динамо», однако в данный момент рассматривает варианты продолжения карьеры за рубежом.

У Кисляка действует контракт с «Газиантепспором», однако футболист может быть признан свободным агентом из-за долгов, которые есть у клуба перед Кисляком.

Отметим, Кисляк является воспитанником минского «Динамо», провел 135 матчей за клуб, забил 36 мячей.

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