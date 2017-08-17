|
БАТЭ проявлял интерес к Кисляку, футболист отказался от перехода
18.08.2017 15:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, БАТЭ проявлял интерес к Сергею Кисляку.
Футболист отказался от перехода в борисовский клуб. Напомним, Кисляк около трех недель
У Кисляка действует контракт с «Газиантепспором», однако футболист может быть признан свободным агентом из-за долгов, которые есть у клуба перед Кисляком.
Отметим, Кисляк является воспитанником минского «Динамо», провел 135 матчей за клуб, забил 36 мячей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как стало известно Tribuna.com, БАТЭ проявлял интерес к Сергею Кисляку.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии