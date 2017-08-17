На стадионе «Строитель» в Солигорске заменили старую беговую дорожку

На стадионе «Строитель» в Солигорске обновляют покрытие беговых дорожек.

Ранее с них сняли старые резиновые коврики и уложили новый асфальт, а теперь укладывают на асфальт полиуретановую массу.

Работу оплачивает ОАО «Беларуськалий».

Укладывают специальное покрытие для легкой атлетики из полиуретана. Общая площадь дорожки – 3500 квадратных метров. Ширина – 10 метров на прямых участках, на поворотных участках – 7 метров.

На полукруглые секторы по краям поля уложат искусственный газон, как на стадионе «Шахтер».

Солигорский райисполком выделил деньги на ремонт мачт освещения. Сейчас три мачты уже исправны, рабочие заканчивают ремонтировать четвертую.

27 августа на обновленном стадионе состоится матч чемпионата Беларуси «Шахтер» – БАТЭ.









Фото: «Электронный Солигорск»