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Директор стадиона «Строитель»: «Пришло время приблизить арену к евростандартам»
18.08.2017 17:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор стадиона «Строитель» в Солигорске Николай Щекотович прокомментировал
«Пришло время приблизить стадион «Строитель» к евростандартам. На этом стадионе проходят матчи чемпионата Беларуси, Лиги Европы, культурно-массовые мероприятия.
На обновленном стадионе можно будет тренироваться эффективней, чем раньше. Старое резиновое покрытие уложили в прошлом веке, и оно лежало лет сорок. Резина двигалась, лежала нестандартно, была травмоопасна для бегунов. Проводить соревнования по легкой атлетике было опасно. Новое покрытие соответствует европейским стандартам. Наши спортсмены смогут достигать на нем больших успехов», – сказал Щекотович.
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Директор стадиона «Строитель» в Солигорске Николай Щекотович прокомментировал замену покрытия беговой дорожки.
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