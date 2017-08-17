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«Ливерпуль» отказался продавать Коутиньо «Барселоне» за 130 млн евро
18.08.2017 17:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Барселона» продолжает попытки заполучить полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
Каталонский клуб сделал улучшенное предложение по трансферу бразильца в размере 118 миллионов фунтов (примерно 130 миллионов евро) вместе с бонусами.
Журналист The Times Пол Джойс заявил, что «Ливерпуль» без раздумий отклонил новое предложение «Барсы».
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«Барселона» продолжает попытки заполучить полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
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