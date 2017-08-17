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Владислав Кулеш: «Неспортивная армейская символика вместо чемпионских маек – это неуважение к нашей гандбольной истории»
18.08.2017 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полусредний СКА и сборной Беларуси Владислав Кулеш поделился мнением об инициативе руководителей военного ведомства по замене маек олимпийских чемпионов на флаги родов войск РБ.
Напомним, на месте маек олимпийских чемпионов в «Уручье» повесили флаги ВВС, Сухопутных войск и Сил специальных операций
«Помню тот момент, когда майки олимпийских чемпионов торжественно поднимали под своды Дворца спорта. Это был матч-открытие со швейцарским «Винтертуром», Кубок ЕГФ, много зрителей и невероятная атмосфера. Мурашки по коже от той церемонии, очень памятный день для меня.
Именно тогда я осознал, в каком большом клубе я играю. Ведь эти люди реальный пример для нас – образец того, к чему надо стремиться. Мы сейчас в Словении, сам еще не видел, куда майки перевесили. Но уже факт того, что на их место повесят армейскую символику, даже не относящуюся к спорту, кажется неуважением к нашей гандбольной истории», – сказал Кулеш.
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Владислав Кулеш: «Неспортивная армейская символика вместо чемпионских маек – это неуважение к нашей гандбольной истории»
Полусредний СКА и сборной Беларуси Владислав Кулеш поделился мнением об инициативе руководителей военного ведомства по замене маек олимпийских чемпионов на...
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