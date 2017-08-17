«Ювентус» объявил о приобретении Матюиди

«Ювентус» объявил о приобретении полузащитника «ПСЖ» Блеза Матюиди.

С туринским клубом 30-летний хавбек заключил контракт на 3 года – до июня 2020-го.

Трансфер француза обошелся «бьянконери» в 20 миллионов евро, которые будут выплачены в течение 3 лет.

Еще 10,5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов в зависимости от количества матчей, проведенных Матюиди за «Юве».





Фото: официальный сайт «Ювентуса»