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Олег Сидоренков: «У «Нафтана» нет самолюбия. Взрослые мужики «расклеиваются» после пропущенного мяча»

18.08.2017 21:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков прокомментировал поражение от «Днепра» (0:1) в матче 19-го тура чемпионата Беларуси и раскритиковал действия своих игроков.

«Знаете, уже было много сказано по ходу сезона. Этот матч был похож на матч с «Витебском». Но опять же, по вине своей невнимательности мы получили мяч из ничего. Да, у нас были моменты, но понимаете, это все «сотрясание воздуха».

Который раз мы не можем вернуться в игру после пропущенного мяча. У команды нет самолюбия, взрослые мужики «расклеиваются» после пропущенного мяча. Один гол – и мы становимся беспомощными. Команда должна делать все, чтобы был результат, а не выступать в роли догоняющего. Реализации нет, нападающий должен забивать мячи, а не биться в конвульсиях, лежа на поле. Можно не видеть человека весь матч, а фамилия его будет на табло», – сказал Сидоренков.

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков прокомментировал поражение от «Днепра» (0:1) в матче 19-го тура чемпионата Беларуси и раскритиковал действия своих игроков.

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