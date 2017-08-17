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Команда БАТЭ по пляжному футболу заявила Горбунова
18.08.2017 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский вратарь Андрей Горбунов включен в заявку БАТЭ на Кубок Беларуси по пляжному футболу.
Матчи Кубка пройдут в Мозыре 19-20 августа.
Напомним, Горбунов на данный момент является свободным агентом. Ранее он выступал за «Атромитос».
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Белорусский вратарь Андрей Горбунов включен в заявку БАТЭ на Кубок Беларуси по пляжному футболу.
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