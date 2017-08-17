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Вячеслав Геращенко: «Сегодня нас «пришлили» судьи». Приезжают три щенка непонятных и решают, что хотят»

18.08.2017 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко после поражения от «Ислочи» (0:1) в поединке 19-го тура чемпионата Беларуси подверг критике работу судей.

«Мне особо добавить нечего, коллега все сказал по поводу матча. Единственное: нас «пришили» в Мозыре, там судейская бригада судит… Там не то что пенальти не было – там нарушения не было, да и до штрафной тот момент был. Сегодня нам гол забили, когда чистейшее нарушение было: игрок толкает нашего защитника, и в него влетает вратарь. Мы забили чистый гол (Дао Лассина) – не засчитали. Что тут комментировать…

У «Ислочи» боролись ребята, в данном матче им чуть повезло. Нам не повезло, но почему мы в этом виноваты – я не могу понять. Приезжают три щенка непонятных и решают, что хотят… Комментировать это тяжело… Есть руководители, в том числе и города… Команда никому не нужна, бросили ее на произвол судьбы, чтобы издевались над ней... То же самое говорят и футболисты: «Ну чего мы приехали сюда, чего нам тут убиваться?» Матч равный. Проиграть кому-то было обидно. Много моментов было у нас, много моментов было у «Ислочи». Абсолютно незаслуженное поражение, при чем не по вине игроков», – сказал Геращенко.

Матч обслуживала судейская бригада Виктора Шимусика.

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко после поражения от «Ислочи» (0:1) в поединке 19-го тура чемпионата Беларуси подверг критике работу судей.

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